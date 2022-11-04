Путин уличил Европу в распространении «бреда» о том, что Украина освободила ее от нацизма | 360°

Власть 04 ноября 2022, 20:50 Путин уличил Европу в распространении «бреда» о том, что Украина освободила ее от нацизма Президент РФ Путин назвал бредом утверждения, что Украина освободила Европу от нацизма РИА "Новости"

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Президент России Владимир Путин назвал бредовыми утверждения Европы о том, что Украина во время Второй мировой войны якобы освободила ее от нацизма, раз в Красной армии были «украинские фронты». Глава государства затронул эту тему во время выступления перед историками в честь десятилетия воссоздания Российского исторического и военно-исторического обществ.

Путин призвал «все-таки отделять зерна от плевел» и рассказывать реальные факты в противовес «придуманным».

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«Ну как можно говорить о том, что украинский фронт освобождал Европу, что Украина освободила Европу? <…> На этом фронте одни украинцы воевали?» — с недоумением вопросил президент.

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По такой логике можно было бы предположить, что на Карельском фронте сражались только жители Карелии, на Воронежском — одни воронежцы и так далее, развил мысль Владимир Путин. Он резюмировал, что это «бред», который упорно повторяют в Европе весьма респектабельные люди, тем самым «вколачивая чушь» в головы миллионов людей.

Это точно «нужно отсекать», резюмировал президент.