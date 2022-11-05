Экс-советник Трампа рассказал, сколько США платит за час «содержания» Украины | 360°

Мир 05 ноября 2022, 03:20 Экс-советник Трампа рассказал, сколько США платит за час «содержания» Украины Экс-советник Трампа Келлог заявил, что Украина получает от США 2,5 миллиона долларов в час РИА "Новости"

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Американская администрация выделяет Украине порядка 2,5 миллиона долларов в час, заявил экс-советник 45-го президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джозеф Кит Келлог в интервью Fox News.

«Мы оказали экономическую, гуманитарную и военную помощь на 18 миллиардов долларов. Большая цифра, если представить ее в почасовом выражении, то получится 2,5 миллиона долларов в час», — пояснил политик.

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Он подчеркнул, что эти деньги принадлежат американским налогоплательщикам. Кроме того, правительство США никак не отчитывается об использовании средств. Оказалось, что Вашингтон выделяет Киеву вдвое больше, чем все европейские страны. По его словам, гражданам нужно объяснить, что именно США делают на Украине.

Ранее обозреватель журнала The American Conservative Брэдли Девлин оценил расходы Евросоюза на поддержку Киева. По его словам, Брюссель занижает суммы, поскольку боится протестов со стороны жителей европейских государств. Никто из них не захочет оплачивать «демократию» на Украине из собственного кармана.

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