Американский обозреватель упрекнул ЕС в сокрытии затрат на Украину | 360°

Деньги 05 ноября 2022, 02:26 Американский обозреватель упрекнул ЕС в сокрытии затрат на Украину Обозреватель American Conservative Девлин упрекнул ЕС в сокрытии затрат на Украину РИА "Новости"

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Руководство европейских государств отказывается называть реальные суммы, которые идут в качестве помощи Украине, поскольку боятся реакции своих граждан. Такое мнение высказал обозреватель журнала The American Conservative Брэдли Девлин.

Он отметил, что озвученные главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен суммы в пользу Киева были специально занижены. По его мнению, европейцы не готовы платить за «демократию» на Украине, не хотят раскошелиться на сотни миллиардов долларов заработанных с таким трудом. Более того, им пришлось остаться без тепла зимой из-за неразумной политики своих лидеров.

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Ранее сообщалось, что на Украине начались проблемы с работой спутников глобальной системы Starlink, которую используют ВСУ. Перебои объясняются отсутствием финансирования. В октябре Киев запросил 3,25 миллиона долларов на обеспечение работы спутников. Однако денежный вопрос так и не был решен.

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