Мир 05 февраля 2023, 21:46 Экс-советник Пентагона рассказал о тайном сообщении Залужного для США Полковник Макгрегор: главком ВСУ Залужный тайно сообщил США о потере 257 тысяч человек Pxhere

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный тайно сообщил американским военачальникам, сколько человек потеряла Украина с начала конфликта. По словам бывшего советника Пентагона, полковника Дугласа Макгрегора, данные Залужный раскрыл во время своего визита в США. Интервью полковника опубликовано на YouTube.

По словам Макгрегора, во время своего визита в США Залужный встретился с американским министром обороны Ллойдом Остином, а также с рядом военных.

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«По данным источников, он тайно сообщил им, что Украина потеряла 257 тысяч человек», — сказал Макгрегор.

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ВС России на сегодняшний день уничтожили уже свыше четырех тысяч орудий полевой артиллерии и минометов ВСУ, сообщили в российском Минобороны. В частности, с начала спецоперации российские военные ликвидировали 382 самолета противника, 206 вертолетов, 3023 беспилотника.

Также ВСУ потеряли 403 зенитных ракетных комплекса, более 7,7 тысячи танков и других боевых бронированных машин, больше четырех тысяч орудий полевой артиллерии и минометов, свыше тысячи боевых машин РСЗО. Кроме того, российские бойцы уничтожили более 8270 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.