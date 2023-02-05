Спецоперация 05 февраля 2023, 15:14 Минобороны назвало потери ВСУ по минометам и орудиям полевой артиллерии с начала СВО ВС РФ с начала СВО уничтожили свыше 4 тысяч орудий полевой артиллерии и минометов ВСУ

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Российская армия с начала проведения спецоперации уничтожила уже более четырех тысяч орудий полевой артиллерии и минометов ВСУ. Об этом заявили в Минобороны.

По данным ведомства, с начала СВО подразделения российских войск уничтожили уже 382 самолета противника, 206 вертолетов, 3023 беспилотника.

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Кроме того, ВСУ лишились 403 ЗРК, 7750 танков и других боевых бронированных машин, 1007 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4003 орудия полевой артиллерии и минометов, а также более 8270 единиц специальной военной автомобильной техники.

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За минувшие сутки, как отметили в министерстве, подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении. В ходе наступления российские военные уничтожили более 115 бойцов противника.

На Краснолиманском направлении потери противника составили свыше 120 военнослужащих.