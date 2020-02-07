Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля оценил атаки по Сирии
Бывший советник министра внутренней безопасности Израиля и бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер оценил ситуацию между Израилем и Сирией. Об этом сообщило ИА НСН.
Векслер подчеркнул, что Израиль при необходимости готов продолжить удары по Сирии.
«Мы неоднократно заявляли и заявляем, что мы не допустим усиления Ирана на территории Сирии. Когда нам известно о приземлении иранских самолетов и складировании оружия на всякого рода базах, мы будем продолжать это уничтожать, и вряд ли кто-то нам может в этом помешать. Это было и это будет», — отметил он.
Ранее пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за атаки ВВС Израиля по Сирии.