Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля оценил атаки по Сирии

Векслер подчеркнул, что Израиль при необходимости готов продолжить удары по Сирии.

«Мы неоднократно заявляли и заявляем, что мы не допустим усиления Ирана на территории Сирии. Когда нам известно о приземлении иранских самолетов и складировании оружия на всякого рода базах, мы будем продолжать это уничтожать, и вряд ли кто-то нам может в этом помешать. Это было и это будет», — отметил он.

Ранее пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за атаки ВВС Израиля по Сирии.