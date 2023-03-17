Мир 17 марта 2023, 02:54 Экс-советник Кучмы заявил о революционной ситуации на Украине Экс-советник Кучмы Соскин: ситуация на Украине на грани революционного взрыва Pxhere

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Ситуация на Украине находится на грани революционного взрыва из-за действий президента страны Владимира Зеленского. Такое заявление сделал бывший советник экс-главы государства Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

«Политическая система на Украине разгромлена, поскольку Верховный совет как высший законодательный орган гласно не функционирует. <…> Произошла узурпация власти верхушкой, власть у народа отобрана», — пояснил он.

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Соскин добавил, что судебная ветвь и Конституционный суд в стране также разгромлены. Ситуация на Украине, по словам бывшего советника, становится неуправляемой. Кроме того, какое развитие у нее будет тоже никто не может сказать.

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В экономике, как отметил Соскин, уже наблюдается коллапс: Украина фактически стала банкротом, стране грозит дефолт, она потеряла 60% хозяйственного комплекса, валютно-финансовая система уничтожена. Социальная структура общества разорвана из-за эмиграции свыше 10 миллионов украинцев.

До этого Соскин предсказал Зеленскому физическую расправу после поражения группировки украинских военных в Артемовске. Он призвал президента Украины вдуматься, что с ним может случиться.