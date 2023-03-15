Мир 15 марта 2023, 02:43 «На вилы поднимут». Зеленскому предсказали расправу после поражения в Артемовске Экс-советник Кучмы Соскин предрек расправу над Зеленским после поражения ВСУ в Артемовске РИА «Новости»

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Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин предсказал президенту Украины Владимиру Зеленскому физическую расправу после поражения группировки ВСУ в Артемовске. В эфире своего YouTube-канала политик призвал главу государства вдуматься, что с ним может случиться.

«Зеленский, вдумайся, если, не дай бог, случится там Иловайск или Дебальцево, ты вообще представляешь последствия для себя? Что с тобой сделают? С тобой, с твоей семьей», — сказал Соскин.

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Бывший советник Кучмы отметил, что сейчас в Артемовске сложилась критическая для украинских войск ситуация. Западные союзники задерживают поставки техники, а российская армия тем временем сжимает кольцо вокруг города.

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«Кто отвечать будет за это? [Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр] Сырский? <…> Его на вилы поднимут, это однозначно, если сейчас котел будет», — аргументировал политик.

Ранее журналист немецкой газеты Bild Юлиан Репке сообщил, что в Артемовске рухнул очередной рубеж украинской обороны и российские силы вошли в северный промышленный квартал. По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» уже находятся на заводе «Востокмаш».