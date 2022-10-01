Швеция оценила шансы на поимку организаторов диверсии на «Северных потоках» | 360°

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Швеция оценила шансы на поимку организаторов диверсии на «Северных потоках»

Прокурор Швеции Юнгквист пообещал найти ответственных за диверсии на «Северных потоках»

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Шансы для установления ответственных в саботаже на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» очень высокие. Об этом в интервью газете Expressen заявил прокурор шведского подразделения по делам безопасности Матс Юнгквист, который ведет предварительное расследование.

Трубопроводы, заметил он, проходят через один из самых контролируемых участков в акватории Балтийского моря — недалеко находится база Военно-морского флота страны. Шведские военные уже предложили помощь в проведении расследования.

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«Я думаю, что шансы для установки ответственных очень велики», — заявил Юнгквист.

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Прокурор добавил, что в морской экономической зоне Швеции наблюдается два выброса газа. Расстояние между точками составило примерно 1,8 километра. Обе пробоины находятся на глубине 90 метров.

«Поскольку расследованием занимается подразделение безопасности, у нас есть возможности и контакты, к которым у обычной полиции нет доступа», — отметил Юнгквист.

Следователи также ведут переговоры с властями Дании и Германии, чтобы объединить усилия.

В ходе расследования специалисты планируют погрузиться на дно, чтобы провести детальное исследование труб и поискать следы причастных к диверсии.

Начальник отдела связи Третьей военно-морской флотилии Швеции Джимми Адамсон заявил, что в архиве есть вся информация о том, какие корабли или подводные лодки проплывали на этом участке за последние несколько месяцев. Кроме того, военные готовы предоставить даже подводные лодки для участия в расследовании.

Пробоины сразу в нескольких местах трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» нашли на этой неделе. По одной из версий, повреждения нанесли в результате диверсий.

Президент России Владимир Путин сравнил ЧП с терактом международного масштаба и не исключил причастности к случившемуся США. В компании-операторе Nord Stream AG заявили, что не могут оценить сроки ремонта, потому что ситуация беспрецедентная.

Газопровод Северный поток — 2

Швеция

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