Мир 30 ноября 2022, 09:18 Экс-советник главы Пентагона заявил, что США побудили Россию нарастить военную мощь Полковник Макгрегор: США своими действиями побудили Россию нарастить военную мощь РИА «Новости»

Читать 360tv в

Политика администрации американского президента Джо Байдена в отношении Украины подтолкнула Россию к наращиванию военной мощи. Америке не удалось воплотить в жизнь план по ослаблению российских властей. Такое мнение высказал отставной полковник, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в статье для журнала The American Conservative.

Макгрегор считает, что новый этап российской спецоперации на Украине продемонстрирует новые возможности ВС России и может закончиться катастрофой для киевского режима. Он отметил, что администрация Байдена совершила ошибку, непростительную для демократического общества.

Реклама

«[Она отказалась] говорить американскому народу правду: несмотря на популярную в западных СМИ повестку о „победе Украины“, которая блокирует любые сведения, противоречащие этому, Украина не выигрывает и не выиграет войну», — заявил он.

Реклама

По его словам, украинские войска ослабили большие потери, ставшие результатом множественных атак против российских военных на юге Украины. Отставной полковник добавил, что РФ уже мобилизовала новые силы для проведения решающих боев.

«Складывается впечатление, что Вашингтон лишь побудил российское государство нарастить военную мощь», — отметил военный.

По его мнению, это противоположно той цели, которой Штаты придерживались в начале конфронтации с Россией. Макгрегор предположил, что следующий этап СВО уничтожит Украину как государство.