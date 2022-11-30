Мир 30 ноября 2022, 04:25 Фатальный для Украины этап спецоперации назвали в США Полковник США Макгрегор: следующий этап спецоперации будет фатальным для Украины

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Следующий этап спецоперации ВС России грозит уничтожением украинского государства, написал в статье American Conservative полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. По его мнению, это также связано с текущей политикой Вашингтона и Джо Байдена.

«Тот факт, что в своей внешней политике Байден следует принципу „пленных не брать“, означает, что исход следующей фазы конфликта уничтожит украинское государство», — отметил Макгрегор.

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Он не исключает перестановку сил и влияния в Европе: от США в сторону России и Китая. Макгрегор считает это большим провалом Байдена во внешней политике.

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Западные санкции в отношении России фактически подтолкнули Москву к сближению с Пекином. Об этом также говорилось в докладе Пентагона, представленного в Конгрессе США. В оборонном ведомстве США полагают, что Россия и КНР укрепляют сотрудничество с целью ослабления влияния Америки.

Ранее сообщалось о расширении полномочий главнокомандующего объединенными силами в Европе по вопросам переброски сил НАТО после начала спецоперации России на Украине.