Экс-сотрудника Госдепа заподозрили в штурме Капитолия и арестовали

В США арестовали бывшего сотрудника Госдепартамента Федерико Клайна. Его заподозрили в причастности к штурму Капитолия в январе 2021 года.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс подтвердил публикации в СМИ о том, что экс-сотрудника ведомства взяли под стражу. Его выступление на брифинге для журналистов процитировал ТАСС.

«Это дело расследуется ФБР. Обращаться с конкретными вопросами относительно обвинений следует к этому ведомству», — уточнил Прайс.

Не исключено, что американский Минюст, на которого также возложены функции генеральной прокуратуры, в ближайшее время опубликует дополнительные данные по делу Клайна.

Кадровым дипломатом, по словам Прайса, он не являлся и был политическим назначенцем. В Госдепе работал со времен предыдущей администрации во главе с Дональдом Трампом.

Комментарии по предъявленным Клайну обвинениям представитель Госдепартамента давать отказался.

ФБР проверит конгрессменов на возможное содействие участникам штурма Капитолия. Сотрудники спецслужбы полагают, что некоторые законодатели могли специально или случайно оказать протестующим помощь.