ФБР проверит конгрессменов на содействие штурму Капитолия

Конгрессмены попали под особое внимание ФБР. Их решили проверить на возможное содействие участникам штурма Капитолия.

Ведомство считает, что кто-то из-законодателей мог случайно или специально помочь протестующим. Об этом сообщил телеканал CNN. ФБР узнало о контактах конгрессменов и участников штурма за несколько дней до беспорядков.

Также в распоряжении Федерального бюро расследований оказались записи разговоров между предполагаемыми участниками беспорядков. Они обсуждали свои связи с членами конгресса. Имена последних не раскрываются.

ФБР пока не выдвинуло обвинений против конкретных законодателей. Если у следователей появятся основания полагать, что конгрессмены или их помощники помогали протестующим, то могут запросить ордер на получение доступа к содержанию их разговоров. Пока таких шагов сделано не было.

Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа 6 января ворвались в здание Капитолия. Сенат и палата представителей вынуждены были прервать заседание, где собирались утвердить итоги прошедших выборов. В ходе беспорядков погибли несколько человек, открыто более 300 уголовных дел.

Палата представителей отменила заседание 4 марта из-за угрозы штурма Капитолия. Законодателям поступила информация о том, что здание могут атаковать.