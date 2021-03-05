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    05 марта 2021, 13:00

    ФБР проверит конгрессменов на содействие штурму Капитолия

    Наза Салех Захи

    Конгрессмены попали под особое внимание ФБР. Их решили проверить на возможное содействие участникам штурма Капитолия.

    ФБР проверит конгрессменов на содействие штурму Капитолия

    Ведомство считает, что кто-то из-законодателей мог случайно или специально помочь протестующим. Об этом сообщил телеканал CNN. ФБР узнало о контактах конгрессменов и участников штурма за несколько дней до беспорядков.

    Также в распоряжении Федерального бюро расследований оказались записи разговоров между предполагаемыми участниками беспорядков. Они обсуждали свои связи с членами конгресса. Имена последних не раскрываются.

    ФБР пока не выдвинуло обвинений против конкретных законодателей. Если у следователей появятся основания полагать, что конгрессмены или их помощники помогали протестующим, то могут запросить ордер на получение доступа к содержанию их разговоров. Пока таких шагов сделано не было.

    Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа 6 января ворвались в здание Капитолия. Сенат и палата представителей вынуждены были прервать заседание, где собирались утвердить итоги прошедших выборов. В ходе беспорядков погибли несколько человек, открыто более 300 уголовных дел.

    Палата представителей отменила заседание 4 марта из-за угрозы штурма Капитолия. Законодателям поступила информация о том, что здание могут атаковать.