Экс-сотрудника генконсульства США посадят за шпионаж в Стамбуле

Также его обвинили в сотрудничестве с оппозиционной организацией Фетхуллаха Гюлена. Топуз свою вину не признает.

Ранее в Зальцбурге на три года посадили отставного полковника вооруженных сил Австрии. Его обвиняют в шпионаже против России.