Экс-сотрудника генконсульства США посадят за шпионаж в Стамбуле
Бывшего сотрудника генерального консульства США в Стамбуле Метина Топуза посадят в тюрьму на восемь лет и девять месяцев за шпионскую деятельность. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на газету Milliyet.
Также его обвинили в сотрудничестве с оппозиционной организацией Фетхуллаха Гюлена. Топуз свою вину не признает.
Ранее в Зальцбурге на три года посадили отставного полковника вооруженных сил Австрии. Его обвиняют в шпионаже против России.