    11 июня 2020, 17:34

    Экс-сотрудника генконсульства США посадят за шпионаж в Стамбуле

    Дарья Морозова

    Бывшего сотрудника генерального консульства США в Стамбуле Метина Топуза посадят в тюрьму на восемь лет и девять месяцев за шпионскую деятельность. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на газету Milliyet.

    Также его обвинили в сотрудничестве с оппозиционной организацией Фетхуллаха Гюлена. Топуз свою вину не признает.

    Ранее в Зальцбурге на три года посадили отставного полковника вооруженных сил Австрии. Его обвиняют в шпионаже против России.