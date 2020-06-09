Российский шпион? Австрийского полковника посадили на три года за разглашение гостайны

В Зальцбурге на три года посадили отставного полковника вооруженных сил Австрии. Его обвиняют в шпионаже против России. По данным прокуратуры, обвиняемый работал на тайную службу разведки.

«Суд приговорил (обвиняемого) к трем годам за разглашение государственной тайны», — приводит РИА «Новости» слова представителя суда Петера Эггера.

Экс-полковнику прокуратура Зальцбурга предъявила обвинение 8 ноября минувшего года. Суть этих обвинений состояла в том, что отставной военный разгласил государственные и военные тайны. Это, по мнению прокуратуры, произошло в том время, когда он, занимаясь разведдеятельностью на протяжении по меньшей мере 25 лет, работал на тайную службу разведки в ущерб Австрии.

В ноябре 2018 года канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что отставной полковник подозревается в шпионаже в пользу России с 1992 по 2018 год.

При этом президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал не драматизировать ситуацию. Впоследствии Курц заявил, что Вена нацелена на диалог с Россией, и это не изменится в будущем. Однако, он также отметил, что подозрения в разведдеятельности будут критиковаться всегда.

UРD: Суд Зальцбурга освободил экс-полковника, осужденного за шпионаж в пользу РФ, учтя время, которое он провел в СИЗО, сообщил РИА «Новости» представитель суда.