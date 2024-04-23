Эксклюзив 23 апреля 2024, 19:57 Экс-сотрудник СБУ пообещал новые расследования об Украине после покушения Прозоров анонсировал выход новых материалов к десятилетию конфликта в Донбассе РИА «Новости»

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Переживший покушение бывший подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что не остановится в своей новой работе и продолжит публикацию расследований об участии стран Запада и Украины в подготовке международных террористических группировок. Об этом он заявил в беседе с «360».

По его словам, большой материал по собственному покушению он подготовит только после окончания расследования.

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«Думаю, что это будет не быстро, потому что сейчас просто идут по цепочке. Мы узнаем еще много интересных фактов об этой неудачной попытке меня убрать», — уточнил Прозоров.

В России бывший украинский силовик нашел себя в расследовательской журналистике и стал публиковать большие материалы о коррупционных схемах в силовой и политической верхушке соседней страны.

«Сейчас ведем несколько расследований, которые касаются международного терроризма и участия, скажем так, западных стран и Киева в подготовке международных террористических групп», — поделился Прозоров своими планами.

Собеседник «360» добавил, что в этом году он готовит серию материалов, посвященных десятилетию конфликта в Донбассе, чтобы никто не забывал о первых погибших мирных жителях.

Это и трагедия в Одессе 2 мая, и оборона Славянска, первые удары авиации и артиллерии по мирным городам. Все это мы будем отражать. Нельзя про это забывать, нельзя позволить Киеву выставлять себя невинной жертвой Василий Прозоров Бывший подполковник СБУ

Прозоров подчеркнул, что для многих боевые действия начались не после объявления специальной военной операции, а после первых столкновений в Киеве в конце ноября 2013 года. По его словам, тогда и началась активная фаза украинской войны, о которой забывать нельзя, как бы этого ни хотелось недоброжелателям

«Ничего у них не получится. Запугать нас не удастся. Мы все равно победим, Бог за нас», — подытожил Прозоров.

Вероятной причиной неудачного покушения на себя бывший подполковник СБУ Василий Прозоров назвал свое расследование о продаже украинскими военными и сотрудниками СБУ поступившего к ним западного оружия. Конечными покупателями автор назвал исламских террористов.

По его словам, публикация привела к широкому резонансу на Украине. Поэтому неудачная попытка его ликвидации могла стать местью со стороны бывших коллег.