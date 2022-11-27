Мир 27 ноября 2022, 08:26 Экс-сотрудник Белого дома заявил о возможности России уничтожить Украину без ядерного оружия Экс-сотрудник Белого дома Робертс: РФ может уничтожить Украину за день без ядерного оружия

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Россия способна уничтожить Украину без применения ядерного оружия за короткий срок, заявил на своем сайте экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. По его словам, это показали массированные высокоточные удары ВС РФ по объектам на украинской территории.

По его словам, РФ проявляет сдержанность по отношению к Украине из-за исторической общности, хотя может

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Он обратил внимание, что Украина на протяжении веков была частью России. Есть много смешанных браков между гражданами обеих стран.

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«Кремль не хочет, чтобы у его границ оказались руины обедневшей страны», — отметил чиновник.

В середине ноября украинский премьер Украины Денис Шмыгаль констатировал, что уже почти половина энергетической системы страны вышла из строя после ударов ВС РФ. Для украинцев развернули так называемые пункты «несокрушимости», где они могут погреться и зарядить телефоны. Однако президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал плохую организацию таких пунктов.