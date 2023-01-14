Мир 14 января 2023, 23:51 Экс-сотрудник Белого дома предрек ослабление НАТО из-за Украины Экс-сотрудник Белого дома Робертс: помощь Украине ослабит боеспособность НАТО и США РИА «Новости»

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Страны НАТО серьезно ослабили свои собственные силы бесконечными поставками оружия на Украину. Из-за истощения запасов альянса российские войска теоретически могли бы с легкостью захватить и держать в своих руках всю Европу. Такое мнение выразил бывший сотрудник Белого дома, работавший при администрации президента Рональда Рейгана, Пол Крейг Робертс на своем сайте.

Он отметил, что если все обещанное президенту Украины Владимиру Зеленскому оружие действительно поставят, то боеспособность НАТО и Соединенных Штатов окажется на нуле.

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«Россия могла бы пересечь оставшиеся без оружия Прибалтику и Финляндию, через Германию попасть во Францию, а оттуда вернуться в Сербию, разделив Восточную и Западную Европу», — предположил экс-сотрудник Белого дома.

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Робертс предположил, что Россия не пойдет на такие шаги, потому что это приведет к прямому противостоянию с НАТО. Тогда Штаты применят свое последнее средство — ядерное оружие, подчеркнул экс-сотрудник Белого дома.

В ноябре американский специалист уже говорил, что Россия может уничтожить Украину без использования ядерного оружия за короткое время. Это уже доказали массированные удары российской армии, пояснил он.