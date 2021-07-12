Власти Гаити сообщили о состоянии вдовы убитого президента

Первая леди Гаити Мартин Моиз, которая пострадала при нападении на ее мужа, находится в хорошем состоянии. Об этом Haiti24 сообщил исполняющий обязанности премьера страны Клод Жозеф.

Вдова президента Гаити в хорошем состоянии. Премьер-министр страны сообщил, что в субботу несколько раз разговаривал с ней по телефону. Жозеф отметил, что он был первым, кому супруга Моиза позвонила после операции.

Покушение на президента Жовенеля Моиза было совершено в ночь на 7 июля. Убийцы атаковали его резиденцию. Гаитянский лидер получил смертельное ранение. Его жена была ранена, ее госпитализировали в Майами. Власти карибской страны заявили, что установили личности 28 человек, причастных к убийству Моиза, из них 26 подозреваемых являются колумбийцами. Сообщалось о задержании 17 нападавших.

Глава полиции Гаити Леон Шарль ранее рассказал о поимке предполагаемого координатора убийства президента. По его словам, этот человек поддерживал контакты с венесуэльскими компаниями, базирующимися в США.