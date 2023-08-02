Мир 02 августа 2023, 20:04 Украину призвали к переговорам с Россией из-за провала ВСУ Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленскому нужно начать переговоры с Путиным из-за провала ВСУ YouTube

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно начать мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным из-за провала контрнаступления ВСУ. Об этом экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин заявил на своем канале на YouTube.

«Зеленский, надо прекращать огонь и садиться за стол переговоров с Путиным», — призвал он.

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Эксперт напомнил, что сейчас в рядах Вооруженных сил Украины наблюдаются колоссальные потери среди личного состава и техники. При этом украинские бойцы не смогли достичь каких-либо успехов при контрнаступлении, а вооружений НАТО явно не хватает для проведения новых атак, резюмировал Соскин.

Ранее Зеленский связал тяжелые темпы контрнаступления с медленными поставками вооружений киевскому режиму со стороны стран Запада. Он отметил, что наступление ВСУ началось позднее, поэтому российские военные успели укрепить оборону, писали «Известия».

Французский политик Флориан Филиппо заявил, что атаками на российскую территорию президент Украины может спровоцировать третью мировую войну.