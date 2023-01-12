Мир 12 января 2023, 07:35 Более 1800 человек задержали в Бразилии после погромов в столице Полиция Бразилии арестовала более 1,1 тысяч человек за попытку госпереворота Unsplash

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Федеральная полиция Бразилии задержала 1843 человека по обвинению в участии в протестных акциях, которые прошли 8 января в Бразилиа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Всего в здание Национальной полицейской академии были доставлены 1843 человека. Федеральная полиция допросила и арестовала 1 159 человек, которые были направлены на судебно-медицинское освидетельствование, а затем в пенитенциарные учреждения», — говорится в сообщении.

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Также 684 человек, среди которых пожилые, родители с детьми и имеющие проблемы со здоровьем будут дожидаться окончания процессуальных действий на свободе.

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Как уточнили в Федеральной полиции, все задержанные будут отвечать перед законом за «терроризм, преступления против демократического правового устройства, попытку госпереворота, подстрекательство к преступлению, и другие правонарушения».

8 января в столице Бразилии сторонники экс-президента страны Жаира Болсонару устроили беспорядки. Протестующие захватили здание Национального конгресса, Верховного суда и дворца Планалту — резиденции руководителя страны в знак несогласия с результатами прошедших выборов, на которых победу одержал оппонент Болсонару — Луис Инасиу Лула да Силва.

После выборов бывший президент Бразилии Жаир Болсонару уехал в США. Он осудил действия своих сторонников.