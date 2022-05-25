Экс-президент Молдавии призвал Соцпартию поддержать протесты для свержения власти

Задержанный бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал соратников по оппозиционной Социалистической партии поддержать народные антиправительственные протесты для свержения власти. Такое сообщение он передал через адвокатов.

«Граждане возмущены цепными кризисами, они не хотят, чтобы Молдавия становилась участницей военного конфликта, и они готовы массово выйти на протесты, чтобы потребовать прекратить эти „ненормальные времена“ и вернуть ситуацию в правильное русло», — сказано в сообщении Додона, которое размещено в его Telegram-канале.

Экс-президент Молдавии выразил уверенность, что его коллеги по Партии социалистов «сумеют поддержать требования и возмущение граждан».

Оппозиция, по его мнению, поставит на место и «устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим» правящей партии «Действие и солидарность».

Додон заявил, что по каждому элементу, представляющему интерес для прокуроров, у него имеются необходимые объяснения, которые снимают любые подозрения. Он также добавил, что уже не первый раз становится мишенью политически направленной системы правосудия.