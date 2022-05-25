«Дело шито белыми нитками». Экс-президент Молдавии обещал доказать свою невиновность

Бывшего президента Молдавии Игоря Додона задержали по подозрению в коррупции. Он заявил, что может доказать свою невиновность. По его словам, дело шито белыми нитками.

«Хочу заверить вас, что по каждому элементу, представляющему интерес для прокуроров, у меня есть необходимые объяснения, которые снимают любые подозрения в коррупции и нарушении закона. Это политическое дело шито белыми нитками», — написал Додон в своем Telegram-канале.

В сообщении экс-президент обратился к жителям Молдавии. Он выразил уверенность, что справедливый суд докажет его правоту. Также Додон отметил, что уже не первый раз становится мишенью политически направленной системы правосудия. Но, как заявил бывший молдавский лидер, такой откровенной клеветы никогда не было.

В 2020 году экс-депутат Юрий Реницэ выложил в Сеть видео, на котором Додон получал пакет от лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка и его заместителя Сергея Яралова. Бывший депутат заявил, что в свертке была взятка. Тогда дело заводить не стали, так как не нашли признаков преступления. На прошлой неделе решение отменили.