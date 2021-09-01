Экс-премьера Италии Сильвио Берлускони госпитализировали в Милане

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони доставили в больницу в Милане. Госпитализация не была экстренной, просто 84-летний политик должен пройти плановое обследование.

По данным местного агентства Rai News, Берлускони находится в больнице Сан-Рафаэле в Милане. Проверка потребовалась из-за того, что экс-премьер перенес ковид. Источники издания в парламенте Италии заявили, что болезнь протекала с осложнениями и после выздоровления у Берлускони наблюдаются разные побочные эффекты.

Ранее по этой же причине он уже попадал в больницу в апреле и мае. Кроме того, в январе он был госпитализирован в Монако из-за аритмии.

Коронавирусом политик заразился осенью прошлого года. После этого у него развилась двусторонняя пневмония. Он проходил лечение в больнице. Несмотря на возраст, состояние Берлускони не вызывало беспокойства у медиков.