Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был госпитализирован в Милане. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источник в партии политика.

Официальных комментариев о том, по какой причине политик попал в больницу, пока нет. По предварительным данным, его госпитализировали после перенесенного ковида. Берлускони уже попадал в больницу в апреле и мае по этой причине, написал Sputnik. Сейчас ему 84 года, он четыре раза становился председателем Совета министров Италии.