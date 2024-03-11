Мир 11 марта 2024, 03:22 Экс-премьера Чехии Бабиша назвали угрозой безопасности из-за призывов к миру на Украине Глава МИД Чехии Липавский: Бабиш представляет угрозу нацбезопасности РИА «Новости»

Читать 360tv в

Экс-премьер Чехии и лидер правоцентристского политического движения ANO Андрей Бабиш представляет угрозу национальной безопасности из-за пацифистских высказываний о конфликте на Украине. Такое мнение высказал глава чешского МИД Ян Липавский, его слова привело издание České Noviny.

«Сейчас он берет пацифистскую ноту. <…> Мне кажется, что он становится угрозой безопасности этой страны», — заявил министр иностранных дел.

Реклама

Липавский отметил, что не знает, стоит ли кто-то за призывами Бабиша к миру на Украине. Министр заявил, что экс-премьер «ничего не знает о внешней политике».

Правительство Чехии поставило под угрозу отношения со Словакией из-за поддержки Украины в конфликте, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Он подчеркнул, что словацкое правительство никогда не подвергало чешско-словацкие отношения опасности, несмотря на разные взгляды.