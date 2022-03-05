Экс-премьер Украины заявил о неадекватном состоянии Зеленского

Внешний вид президента Украины Владимира Зеленского говорит о его абсолютно неадекватном состоянии. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

По словам экс-премьера, он точно не знает, принимает ли украинский лидер какие-либо препараты.

«Я никогда не говорю то, чего я не знаю. Но его внешний вид говорит о том, что он находится в абсолютно неадекватном состоянии. По-моему, известный украинский психиатр Семен Глузман недавно на этот вопрос ответил достаточно полно, с точки зрения его наблюдения, как пациента соответствующего», — сказал Азаров в интервью РИА «Новости».

Он посоветовал посмотреть выступления специалистов по поводу состояния Зеленского, чтобы получить профессиональный ответ.

«А моя точка зрения — внешняя, что он абсолютно неадекватен. Хотя он был неадекватен, в общем-то, и два года назад, судя по принимаемым решениям», — заключил бывший украинский премьер.

Ранее поведение Зеленского на пресс-конференции высмеяла официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она опубликовала часть выступления, где президент странно реагировал, слушая очередной вопрос.