Экс-премьер Украины ответил на призыв Кравчука применить к России силу санкций

Ранее Кравчук, представляющий Киев в трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе, заявил, что придет время, «когда Украина скажет: „Давайте не будем играться в политику, а применим к агрессору силу не войны, а силу санкций“».

По словам политика, влияние России на страны бывшего Советского Союза стало «трещать по швам». Кравчук считает, что это иллюстрирует желание избранного президента Молдавии Майи Санду вывести российские войска из Приднестровья, а также участие Турции в конфликте в Карабахе на стороне Азербайджана.

Азаров на это отметил, что Кравчук «и раньше не отличался особым здравомыслием, а сейчас тем более». И призвал относиться с пониманием «к преклонному возрасту» политика, «из-за того, что уже есть отрыв от реальности, от земли, парение какое-то».