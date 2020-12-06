Кравчук предложил отключить Россию от системы SWIFT

Украина предложит ужесточить санкции в отношении России из-за конфликта в Донбассе — исключить РФ из системы международных платежей SWIFT. Об этом заявил глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе Леонид Кравчук.

«Это могут быть санкции, которые называются международная платежная система. Мы будем этого просить и требовать», — сказал Кравчук в эфире канала «Украина 24».

По словам политика, Киев предложит ввести ограничения после новогодних праздников, если конфликт в Донбассе не будет урегулирован.

Кравчук добавил, что Украина не будет «требовать войны» в регионе, поскольку привержена дипломатическому пути разрешения конфликта.

В ноябре Кравчук заявлял, что Минские соглашения, подписанные в 2015 году, были огромной ошибкой, «политической петлей на шее» страны.

Россию уже предлагали отключить от системы SWIFT в 2015 году — после очередного обострения на востоке Украины. В том же году в РФ была создана платежная система «Мир», не зависящая от работы иностранных платежных систем.