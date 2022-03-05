Экс-премьер Украины не увидел смысла в переговорах между Путиным и Зеленским

Российской стороне необходимо вести переговоры с теми представителями Украины, кто обладает настоящей властью, а президент Владимир Зеленский этим человеком не является. Об этом РИА «Новости» сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Политик выразил мнение, что переговоры обычно проводят с теми, кто обладает властью и способностью принимать волевые решения. Зеленский, по его мнению, такой фигурой не является.

«Есть смысл о чем-то разговаривать с теми людьми, кто обладает реальной властью и способны реализовывать вменяемые решения», — заявил Азаров.

Он добавил, что националистические элементы в настоящее время внедрены по все подразделения армии Украины.

Азаров также считает, что Зеленский находится в неадекватном состоянии, не исключив, что украинский лидер принимает какие-то препаратов.