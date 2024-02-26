Мир 26 февраля 2024, 18:34 Экс-премьер Британии заявил о возможностях Украины «вернуть Крым» Джонсон: Украина может вернуть Крым после передачи дальнобойных ракет Global Look Press

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Украине можно вернуть полуостров Крым, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Такое мнение он выразил в интервью «Европейской правде».

«Крым — это очень интересная перспектива, потому что раньше все думали, что Путин никогда не отпустит Крым» — сказал он.

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Политик обратил внимание на инфраструктуру и логистику полуострова, отметив, что «там есть большие возможности для Вооруженных сил Украины», особенно после передачи ракет большой дальности HIMARS, ATACMS и Storm Shadow.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял о готовности России к мирным переговорам. По его словам, если бы Украина согласилась на это предложение, спецоперация завершилась полтора года назад. Но власти этой страны поддались на призыв экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона не соглашаться на договоренности.