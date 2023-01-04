Мир 04 января 2023, 04:43 Экс-премьер Бельгии признал нулевой эффект от антироссийских санкций Бывший премьер Бельгии Верхофстадт заявил о нулевом эффекте от санкций против России Pxhere

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Санкционная политика стран Евросоюза против России провалилась. Это признал бывший премьер-министр Бельгии, депутат Европарламента Ги Верхофстадт.

Свое заявление Верхофстадт сделал в Twitter, уточнил Life.ru.

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«Девять пакетов санкций и менее чем нулевое воздействие», — написал политик.

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Верхофстадт счел, что санкции пошли России только на пользу, уточнило Ura.ru. В этом вопросе он сослался на таблицу показателей торговли между Россией и Евросоюзом. Из ее данных следует, что Россия увеличила торговый оборот с большинством европейских стан.

Российская экономика оказалась устойчива к серьезному санкционному давлению со стороны стран Запада. Это произошло благодаря успешной торговле энергоресурсами и действиям Центрального банка, считает руководитель Восточноевропейского института Стокгольмской школы экономики Турбьерн Беккер. По его словам, Россия продолжает много зарабатывать на продаже газа и нефти.