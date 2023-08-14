14 августа 2023, 07:45
Экс-помощник Трампа обвинил Байдена в провале контрнаступления Украины
Экс-помощник Трампа Болтон: политика Байдена оттягивает поражение Украины в СВО
В провале контрнаступления ВСУ и успехов Украины оказалась виновата администрация президента США Джо Байдена. К такому выводу пришел бывший помощник экс-главы страны Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в статье для The Wall Street Journal.
Причины медленного контрнаступления ВСУ стали связаны с медленными поставками вооружения Запада, указал Болтон. По его словам, диалоги о военной поддержке, страх эскалации и действия России в зоне СВО привели к «парализующей осторожности» ряда стран.
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При этом НАТО показал, что не готов исполнить обязательства по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, отметил экс-советник Трампа. Неспособность ВСУ достичь успехов в ходе СВО стала результатом политики Байдена, связанной с отсрочкой победы России.
«В том, что украинское наступление заглохло, следует винить нерешительность Байдена», — подчеркнул Болтон.
Ранее Джон Болтон заявил, что США выйдут из Североатлантического альяса при победе на президентских выборах в 2024 году бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.
Джон Болтон
Дональд Трамп
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Джо Байден
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