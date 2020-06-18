Экс-полицейского из Атланты обвинили в убийстве Брукса. Его могут казнить

Бывшего полицейского из США могут посадить пожизненно или казнить. Гарретту Рольфу предъявили 11 обвинений, в том числе в тяжком убийстве по делу о гибели афроамериканца Рэйшарда Брукса.

Прокурор округа Фултон Пол Ховард огласил, что вменяют Рольфу, на заседании суда. Его трансляцию вел телеканал Fox News.

«Здесь 11 обвинений против полицейского Рольфа. Первое обвинение — это тяжкое убийство. <…> Возможный приговор в деле о тяжком убийстве по такому делу — пожизненное заключение без права на досрочное освобождение или смертная казнь», — заметил Ховард.

Среди обвинений указаны и пять эпизодов нападений, в которых участвовал полицейский. Все они — с отягчающими обстоятельствами и с применением огнестрельного оружия.

Полицейскому Девину Броснану обвинения предъявили более «мягкие»: их всего три, в том числе нападение с отягчающими обстоятельствами.

Прокурор подчеркнул, что сторона обвинения уже опросила 10 свидетелей и просмотрела восемь видеозаписей. Среди них были кадры с нательных видеокамер полицейских, видео с камер безопасности и три ролика, снятых очевидцами.

Прокуратура пришла к выводу, что Брукса застрелили в тот момент, когда он не представлял непосредственной угрозы для стража порядка. Темнокожий мужчина общался с полицейскими более 40 минут, и за все время ни разу не продемонстрировал угрожающее поведение и выполнял все указания правоохранителей. Они разбудили Брукса, когда он «мирно спал» в своей машине. Во время стрельбы афроамериканец убегал от правоохранителей. Действия полицейских противоречили законам Атланты.

Рэйшард Брукс погиб при задержании полиции. Полиция попыталась его задержать, обнаружив пьяным на парковке ресторана, но мужчина оказал сопротивление и вырвал у стража порядка электрошокер. Тот начал стрелять. Брукс скончался в больнице.