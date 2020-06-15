Жена застреленного в Атланте темнокожего выступила за тюремное наказание для полицейского
Томика Миллер, супруга погибшего в Атланте афроамериканца Рэйшарда Брукса, призвала посадить в тюрьму полицейского, который застрелил ее мужа. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на иностранное издание.
Миллер считает убийство своего мужа неоправданным, так как он не представлял никакой угрозы для полицейских. Она заявила, что правоохранители, участвовавшие в задержании Брукса, должны отправиться в тюрьму.
«Я хочу, чтобы они столкнулись с теми же последствиями, с какими пришлось бы столкнуться моему мужу, если бы он кого-то убил. Если бы это мой муж застрелил их, его бы посадили в тюрьму», — заявила супруга Брукса.