Мир 22 февраля 2024, 05:27 Экс-подполковник СБУ рассказал, почему Янукович не смог погасить майдан Экс-подполковник СБУ Прозоров: Янукович мог погасить майдан, но не хватило воли РИА «Новости»

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Бывший украинский лидер Виктор Янукович мог погасить майдан в Киеве 10 лет назад, однако у экс-президента не было достаточной политической воли для такого. Об этом заявил бывший подполковник СБУ Василий Прозоров в беседе с РИА «Новости».

Он напомнил, что в начале силовики на Украине относились к беспорядкам в Киеве «расслаблено», в них принимали участие только несколько тысяч человек. Потом ситуация изменилась, правительство страны дало «заднюю» и пошло «на уступки протестующим».

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«Когда (премьера Николая — прим. ред.) Азарова отправили в отставку по требованию протестующих, законы отменили принятые, которые были направлены просто на ужесточение закона и порядка в стране. Вот тогда в обществе и силовых структурах появилось тягостное недоумение: а что происходит, куда мы идем?» — рассказал Прозоров.

По воспоминаниям бывшего подполковника СБУ, очевидцы тех событий говорили, что у союзников Януковича и правительства отсутствовало слаженное командование — не было «четкой политической воли, которая могла бы дать отмашку и восстановить закон в центре города».

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что за 10 лет после Евромайдана Украина деградировала и разрушилась. Он отметил, что цены на продукты выросли до 30 раз, тарифы на услуги ЖКХ — в 10-15 раз.