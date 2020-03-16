Экс-певица «Ленинграда» попала в базу «Миротворца» и выбыла из украинского «Голоса»

Василиса Старшова раньше была солисткой «Ленинграда» и до недавнего времени участвовала в «Голосе» на Украине. Певица ушла из проекта после того, как попала на сайт «Миротворец» из-за посещения Крыма.

В эфире шоу «Голос» на канале «1+1» ведущая заявила, что Старшова покинула проект по собственному желанию.

«Василиса Старшова отказалась от участия в „Голосе“. Мы желаем ей успехов в дальнейшей карьере. Мы считаем ее талантливой певицей», — сказала ведущая шоу.

Исполнительница успела дойти до этапа вокальных батлов, пройдя слепые прослушивания. К Старшовой повернулись все наставники проекта. Несмотря на это, после выхода на экраны первого выпуска певицу внесли в базу «Миротворца». На сайте она оказалась из-за участия в фестивале «Золотая балка» в 2016 году в Крыму.

В январе 2020-го Старшова опубликовала в Instagram свое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. Исполнительница попросила помочь в сложившейся ситуации.

«Ни в каких „пропагандистских акциях“ никакого государства я никогда не участвовала и участвовать не собираюсь — это обвинение в мой адрес абсолютно несправедливо. <…> Обращаюсь к Вам с просьбой оказать поддержку и официально разрешить мне находиться в Украине для участия в проекте», — написала певица.

Обращение к украинскому лидеру не дало никаких результатов, поэтому Старшова решила уйти из «Голоса», чтобы «не провоцировать конфликт», пишет «Апостроф».

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