Экс-министр ЖКХ Украины заявил, что страну ждет энергетическая катастрофа

Бывший министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко считает, что в стране через два-три месяца начнется энергетическая катастрофа. Причиной этого станут повышение цен на газ и отсутствие его прямых поставок из России.

Об этом сообщил телеканал «Наш».

«Нам „Нафтогаз“ пока держит цену, хоть и все равно дорого. А вот что будет делать наша промышленность, наш бизнес, наши бюджетные организации, я точно не понимаю», — сообщил Кучеренко.

Он уверен, что через несколько месяцев Россия предложит прямые поставки газа в страну. Но с учетом политической ситуации, Украина откажется вступать в переговоры и наступит энергетический кризис, считает эксперт.

В такой ситуации Кучеренко считает нелогичным переговоры с Германией и США насчет транзита, так как Россия является собственником газа.

Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко выразил мнение, что несмотря на завершение строительства, «Северному потоку — 2» не позволят работать в коммерческом режиме. Он добавил, что технически труба будет готова, для тестирования по ней пустят газ. При этом в коммерческом режиме трубопровод сможет начать работать только после проведения сертифицирования немецким регулятором.