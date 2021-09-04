Несмотря на завершение строительства, «Северному потоку — 2» не позволят работать в коммерческом режиме. Такое мнение выразил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

«Технически-то проект будет достроен в ближайшие недели. Но это не означает, что ему разрешат работать в коммерческом режиме», — заявил глава компании в эфире телеканала «Украина 24».

Он добавил, что технически труба будет готова, для тестирования по ней пустят газ. При этом в коммерческом режиме трубопровод сможет начать работать только после проведения сертифицирования немецким регулятором.

«И это еще должно быть подтверждено ЕК. Для того чтобы его сертифицировал европейский регулятор, как раз нужно, чтобы оператор „Северного потока — 2“ доказал полное соответствие европейскому праву. Этого не будет», — сказал Витренко.

По словам главы «Нафтогаза», европейские компании панируют провести встречи в ближайшее время. Они намерены обсудить бронирование мощностей для транзита газа через украинскую территорию.

В конце августа «Газпром» сообщил, что строительство «Северного потока — 2» перешло на финальную стадию.