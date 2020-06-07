Экс-министр Украины заявила, что Зеленский всех обманул. Видео

На выборах Владимир Зеленский обещал избавиться от чиновников из команды предыдущего президента, но, придя к власти, обманул украинцев. Об этом свидетельствует его кадровая политика, заявила экс-министр юстиции Елена Лукаш.

В интервью каналу «112 Украина» она подчеркнула, что новая власть выбирает «из плохого худшее». Нынешний президент Украины окружил себя людьми связанными с американским инвестором Джорджем Соросом и экс-главой государства Петром Порошенко.

«Мы точно за них не голосовали. Это не просто ущербная, бездарная и неэффективная политика, это обман избирателей. Нам обещали новые лица. Скажите, в нацбанке новое лицо вы хоть одно заметили? <…> Органы, которые обеспечивают и гарантируют жизнедеятельность государства, остались со старыми, удобными кому нужно за океаном лицами, сам Зеленский окружен невероятно слабым кадровым составом профессиональных предателей», — сказала Лукаш.

Депутат Верховной Рады и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович ранее назвал МВФ преступной организацией, и раскритиковал условия на которых она предлагает кредиты Украине.