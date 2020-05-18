Экс-министр Украины заявил об «энергетической экспансии» России

Бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков обвинил Россию в экспансии. По его мнению, страна снова пытается захватить энергетический рынок Украины при помощи дешевого электричества.

По словам Плачкова, Киев сейчас переживает очередную попытку экспансии со стороны Москвы. Такое мнение он высказал в эфире программы «Свобода слова Саввика Шустера», сообщило РИА «Новости».

Плачков уверен: российские компании будут готовы практически за бесплатно поставлять электроэнергию в Белоруссию после того, как достроят там АЭС. И все это для того, чтобы можно было «уничтожить украинскую генерацию».

В Белоруссии строят крупную АЭС, основной кредит на создание станции — около 90% от стоимости — выдала Россия. Ожидается, что пуск первой реакторной установки состоится уже в июле этого года.

Поставки электроэнергии из России на Украину прекратились в 2015 году. Позже Рада разрешила импортировать энергию по двусторонним договорам. Но в декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О рынке электрической энергии», который снова запретил импорт электроэнергии из России.