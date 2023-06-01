Мир 01 июня 2023, 01:42 Экс-министр обороны ДНР объяснил, почему ВСУ задерживают контрнаступление Экс-министр обороны ДНР Стрелков назвал плохую погоду причиной задержки наступления ВСУ РИА «Новости»

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Украинское контрнаступление задерживается из-за погоды. Такое мнение выразил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с изданием НСН.

Он отметил, что несмотря на задержку, обещанное наступление ВСУ все равно состоится. Сейчас регулярные обстрелы украинских складов со стороны российских военных негативно отражаются на состоянии киевского режима, однако нескончаемые поставки западного оружия придают ВСУ дополнительной силы.

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«Удары российских войск постоянно ослабляют украинскую армию, а поставки Киеву вооружения из-за рубежа постоянно ее усиливают», — сказал экс-министр.

Несмотря на сложность проведения масштабной миссии, националисты Украины все равно нацелены идти дальше. По мнению Стрелкова, активные действия произойдут летом, потому что сейчас на украинской территории не прекращаются дожди.

«Я считаю, что их сейчас сдерживает только погода», — отметил собеседник издания.

Белый дом тоже анонсировал примерное время наступления. По словам координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джона Кирби, Вашингтону важно обеспечить Киев всем необходимым для тяжелой военной процедуры, поэтому ВСУ должны начать наступать летом.