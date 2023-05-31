Спецоперация 31 мая 2023, 18:01 Белый дом рассказал, когда ВСУ начнут контрнаступление Представитель Белого дома Кирби: ВСУ перейдут в наступление летом Официальный сайт президента Украины

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ВСУ начнут многократно анонсированное контрнаступление летом. Об этом каналу CNN сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

«„Мы хотим, чтобы у Украины было все, что ей нужно для того, чтобы защитить себя, в то время как она готовится начать наступление летом“, — подчеркнул представитель Белого дома.

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Кирби добавил, что Соединенные Штаты продолжат поставки оборонительных систем и «военного имущества» для ВСУ в течение лета. Он уклонился от прямого ответа на вопрос, когда конкретно начнется контрнаступление, отметив лишь, что америсканские военные «находятся в контакте» с украинскими с самого начала планирования этой операции.

Притом ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что контрнаступление ВСУ якобы уже началось.

Украина угрожает им не первый месяц, поэтому российская армия полностью готова к началу атаки.