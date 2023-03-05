Мир 05 марта 2023, 10:19 Экс-конгрессвумен США уличила Байдена в развязывании ядерной войны и сорвала овации Экс-кандидат в президенты США Габбард: Байден и его клика разжигают ядерную войну White House

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Президент США Джо Байден и его приспешники подтолкнули мир к пропасти ядерной войны. Об этом заявила бывшая член палаты представителей конгресса и экс-кандидат в президенты Тулси Габбард, сообщило РИА «Новости».

«Я не могла с чистой совестью оставаться в партии, контролируемой кликой разжигателей войны, которую возглавляет сама королева разжигателей войны Хиллари Клинтон и представляет президент Джо Байден», — сказала Габбард, сорвав овации.

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По ее словам, партия, которая сейчас управляет Белым домом, натравливает госслужбы безопасности и федеральные агентства против политических оппонентов, которые говорят правду.

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Ранее газета The New York Post предрекла провал стратегии Байдена по поддержке Украины. Авторы статьи подтвердили свой прогноз данными различных опросов, которые продемонстрировали снижение интереса к теме конфликта.