Экс-канцлер ФРГ Шредер подал в суд на парламент Германии

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер обратился в Административный суд Берлина. Он потребовал, чтобы парламент вернул ему привилегии. Об этом сообщило издание Die Welt.

«Он подает в суд на бундестаг о восстановлении особых прав, которые были отозваны в мае. Шредер требует, чтобы ему снова предоставили в распоряжение бывший офис канцлера с сотрудниками», — сообщило агентство.

Иск от его имени в Административный суд Берлина подал адвокат из Ганновера Михаэль Нагель. Он назвал решение бюджетного комитета урезать расходы на содержание офиса и приостановить его работу незаконным. Чиновники заявили, что Герхард Шредер не заботится о «служебных обязанностях постфактум», но не уточнили, что это, и не обосновали запрет.

В прошлом году на содержание офиса бывшего канцлера из госбюджета потратили больше 400 тысяч евро. Он продолжил получать пенсию в размере 8,3 тысячи евро и содержать личную охрану.

В издании отметили, то ганноверский адвокат Михаэль Нагель считается одним из самых известных специалистов по уголовным делам в Германии. В частности, он представлял интересы бывшего президента Кристиана Вульфа.