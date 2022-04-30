Глава Минфина ФРГ призвал отказаться от финансирования бюро Шредера из-за связей с Россией

Власти Германии должны прекратить выделять средства налогоплательщиков на содержание бюро бывшего канцлера Герхарда Шредера из-за его связей с Российской Федерацией. Об этом изданию Funke сообщил глава Министерства финансов ФРГ Кристиан Линднер.

«Это бюро финансируется налогоплательщиками, для меня это просто немыслимо. Многие граждане возмущены этим, и я их поддерживаю», — заявил он.

Немецкое законодательство предусматривает продолжение финансирования на содержание некоторых сотрудников бюро канцлера после отставки с поста.

В настоящее время Шредер находится во главе совета директоров «Роснефти» и возглавляет комитет акционеров компании Nord Stream AG.

Ранее бывший канцлер сообщил, что у западных стран не получится изолировать Россию от остального мира. Шредер считает, что Европа нуждается в российском сырье, а заменить эти поставки не получится.