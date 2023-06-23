Мир 23 июня 2023, 00:32 Сопернику Эрдогана на выборах пригрозили 110 годами тюрьмы Cumhuriyet: сопернику Эрдогана на выборах Кемалю Кылычдароглу грозит 110 лет тюрьмы РИА «Новости»

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Сопернику действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах Кемалю Кылычдароглу грозит 110 лет тюрьмы по 28 искам. Также лидеру основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии могут запретить заниматься политической деятельностью, сообщила Cumhuriyet.

«Ранее ряд исков был приостановлен из-за наличия у Кылычдароглу неприкосновенности, теперь они будут вновь рассмотрены», — сказано в публикации.

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Изначально сообщалось о 18 исках, поданных против Кылычдароглу. Но затем адвокат оппозиционера Джеляль Челик уточнил, что заявлений больше — 28. И в большинстве из них истцом выступает Эрдоган. Например, в 2021 году он подал иск на оппозиционера после того, как тот уличил его во лжи.

В среднем по каждому иску политику грозит по четыре года тюрьмы. Суммарно срок набегает до 110 лет.

«Можно предвидеть, что эти иски один за другим превратятся в реальные дела», — предположила газета.

Адвокат Кылычдароглу смотрит на исход дела более позитивно. Он считает, что этого не произойдет, а если дела заведут, то команда политика намерена «бросить вызов».

Ранее сообщалось, что вновь избранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сформировал новый кабинет министров. Он сменил всех основных глав ведомств, оставив на работе только министров здравоохранения и культуры.