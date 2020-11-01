Экс-госсекретарь США признал выход страны из ДРСМД огромной ошибкой

«Выход из ДРМСД — огромная ошибка. Вы потеряли не только само соглашение, но и все эти положения по контролю за соблюдением, над которыми мы так долго работали. <…> Они (администрация президента США Дональда Трампа — прим. ред.), похоже, скептически относятся к этим соглашениям, к любому соглашению. Соглашения обычно не бывают идеальными. Вы не получите всего, чего хотите. Стоит немного идти на компромиссы», — заявил Шульц, который занимал пост государственного секретаря с 1982-го по 1989 год при Рональде Рейгане.

Он добавил, что любой компромисс лучше, чем вообще ничего.

В августе 2019 года Соединенные Штаты обвинили Россию в нарушении ДРСМД и вышли из Договора, который Рейган и Горбачев подписали в 1987 году. Президент России Владимир Путин накануне заявил, что это решение Вашингтона усиливает риск гонки ракетных вооружений.

На этой неделе советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен сообщил о готовности Штатов развернуть гиперзвуковые ракеты в Европе, пишет НСН.