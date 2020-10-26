Путин назвал ошибкой США выход из ДРСМД

Президент России Владимир Путин заявил, что выход США из ДРСМД — ошибка. Это приведет к риску возникновения новой гонки вооружений.

Россия считает, что договор о РСМД — важный элемент обеспечения международной безопасности и стратегической стабильности. Также договор играл роль в плане поддержания «предсказуемости и сдержанности» в ракетной сфере. Слова Путина передает сайт Кремля.

Считаем выход США из Договора о РСМД, в результате чего он прекратил свое действие, серьезной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений, роста конфронтационного потенциала и скатывания к неконтролируемой эскалации Владимир Путин.

По мнению Путина, линия Россия-НАТО напряженная, а без ДРСМД создаются новые угрозы для общеевропейской безопасности. Президент добавил, что Россия придерживается моратория на развертывание РСМД наземного базирования, пока в определенных регионах не появятся ракетные вооружения американцев аналогических классов.

Путин отметил, что Россия готова работать с негативными последствиями развала договора о РСМД, чтобы создать равную и неделимую безопасность и обеспечить сбалансированный учет интересов всех сторон.

Действие ДРСМД прекратили 2 августа 2019 года по инициативе США. Страна обвинила Россию в отказе уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729.