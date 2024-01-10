Мир 10 января 2024, 02:20 Экс-главу МВД Польши задержали прямо перед разговором с президентом Экс-главу МВД Польши Каминьского и его зама задержали в президентском дворце Pixabay

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Полиция задержала экс-главу МВД Польши Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика в президентском дворце, сообщило Polskie Radio. Их обвинили в превышении полномочий.

Каминьский и Вонсик прибыли во дворец, где состоялась церемония назначения советников, по личному приглашению президента Анджея Дуды. Глава страны хотел с ними поговорить, но отвлекся на диалог с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской: во время его отсутствия полицейские задержали экс-министра.

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Суд приговорил Каминьского и Вонсика к двум годам лишения свободы. По версии обвинения, они превысили свои полномочия, когда руководили Центральным антикоррупционным бюро: во время их срока в стране произошел крупный «земельный скандал», связанный со взятками.

Экс-глава МВД считает дело против себя политически мотивированным и связанным со сменой власти: Каминьский заявил о давнем конфликте с новым премьером Дональдом Туском. В президентской канцелярии наказание также назвали незаконным. По словам Каминьского, президент Дуда пытается помочь ему избежать несправедливого наказания.

Ранее польских политиков обвинили в госизмене за отправку оружия на Украину.